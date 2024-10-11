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В результате утечки сероводорода на химзаводе в Техасе погибли два человека

В результате утечки сероводорода на химзаводе в Техасе погибли два человека Два человека, предположительно, погибли, еще пятеро пострадали в результате утечки сероводорода на заводе мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в американском штате Техас.
Другие страны
11 октября 2024 г. 08:04
В результате утечки сероводорода на химзаводе в Техасе погибли два человека

Два человека, предположительно, погибли, еще пятеро пострадали в результате утечки сероводорода на заводе мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в американском штате Техас.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации, инцидент произошел на предприятии в городе Дир-Парк, утечка была зафиксирована около 16:40 CDT (00:40 пятницы по бакинскому времени), после чего были активированы аварийные протоколы, а установки коксования и гидроочистки были остановлены.

В полиции подтвердили гибель одного человека.

В Дир-Парке объявили карантин, власти призвали жителей оставаться в помещениях, закрыть окна и выключить кондиционеры.

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