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В результате утечки газа в иорданском порту Акаба погибли 13 человек, более 260 пострадали

В результате утечки газа в иорданском порту Акаба погибли 13 человек, более 260 пострадали Число погибших в результате утечки токсичного газа в иорданском порту Акаба составило 13 человек, пострадали 260.
Другие страны
28 июня 2022 г. 00:49
В результате утечки газа в иорданском порту Акаба погибли 13 человек, более 260 пострадали

Число погибших в результате утечки токсичного газа в иорданском порту Акаба составило 13 человек, пострадали 263.

Как передает Report, об этом сообщил телеканалу "Al-Mamlaka" государственный министр по делам СМИ Иордании Фейсал аш-Шеббуль.

"В больницы поступило порядка 130 человек, пострадавших в средней и тяжелой степени от отравления, - отметил он. - Среди них есть иностранные граждане, всего пострадало 263". Ранее местные СМИ сообщали о пяти погибших и 234 пострадавших.

По словам госминистра, утечка токсичного газа произошла из-за падения цистерны весом 16 тонн во время транспортировки. "На месте работают подразделения сил химической защиты, которые вскоре закончат очистку причала, на который рухнула цистерна, - указал он. - Угрозы отравления газом населения Акабы нет, в городе сохраняется спокойная обстановка". Аш-Шеббуль подчеркнул, что вертолеты доставили в городские больницы бригады медиков из других районов для оказания помощи пострадавшим.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİordaniyada qazsızma nəticəsində 13 nəfər ölüb, azı 263 nəfər zərər çəkib

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