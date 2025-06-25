В результате ударов Ирана по Израилю были разрушены научные лаборатории

Шесть исследовательских лабораторий в Израиле были разрушены, еще девять других были повреждены

Шесть исследовательских лабораторий в Университете имени Бен-Гуриона в Беэр-Шева были разрушены, еще девять других были повреждены в результате попадания иранской ракеты в кампус медцентра Сорока 19 июня.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителей университета.

"Повреждения, нанесенные лабораториям свели на нет результаты многолетней работы над различными исследовательскими проектами в области медицины и биологии", - отмечается в заявлении университета.