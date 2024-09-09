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В результате удара СБР по рынку в Судане погибли десятки человек

В результате удара СБР по рынку в Судане погибли десятки человек Не менее 20 человек погибли, еще свыше 70 получили ранения в результате удара Сил быстрого реагирования (СБР) в городе Синнар в центральном Судане.
Другие страны
9 сентября 2024 г. 06:47
В результате удара СБР по рынку в Судане погибли десятки человек

Не менее 20 человек погибли, еще свыше 70 получили ранения в результате удара Сил быстрого реагирования (СБР) в городе Синнар в центральном Судане.

Как передает Report, об этом агентство "Синьхуа" сообщает со ссылкой на местные организации.

В "Объединении молодежи Синнара" рассказали, что силы СБР подвергли "неизбирательному нападению" городской рынок и район Аль-Мувазафин, в результате чего погибли 20 человек, пострадали более 100.

Между тем, неправительственная организация "Суданские врачи" сообщила, что в результате артобстрела СБР погиб 21 человек, более 70 получили ранения, назвав атаку "резней" безоружных мирных жителей.

Ранее ВОЗ сообщила, что конфликт в Судане унес жизни как минимум 20 тыс. человек.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и СБР, которые в настоящее время контролируют основную часть столицы Хартума, регионов Дарфур и Кордофан.

Более 13 млн человек пришлось покинуть свои дома, в том числе 2,3 млн бежали за границу. Ситуация усложнятся серьезным ущербом системе здравоохранения, многим больницам и медицинским учреждениям пришлось прекратить работу. В стране зафиксирована вспышка холеры: заразились примерно 4,2 тыс. человек, скончались не менее 165.

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