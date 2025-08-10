В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек

В результате российской атаки в Запорожской области Украины пострадали 19 человек.

В результате российской атаки в Запорожской области Украины пострадали 19 человек.

Как передает Report , об этом в своем телеграм-канале проинформировал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Уже 19 раненых из-за атаки россиян на Запорожье. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, - написал Федоров. - Множественные минно-взрывные травмы конечностей, головы, брюшной полости - такие ранения получили люди, которые находились рядом с автовокзалом, когда враг нанес по нему удар".

Также он сообщил о повреждении семи многоквартирных домов и нежилых помещений.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку, заявив, что никакие дедлайны и ожидания от РФ не работают.

"Поэтому нужны санкции, нужно давление. Сила нужна - сила прежде всего Соединенных Штатов, сила Европы, сила всех наций мира, которые хотят мира и спокойствия в международных отношениях. Если Россия не хочет останавливать войну, значит, надо останавливать ее экономику", - подчеркнул он в видеообращении в Telegram.

Отметим, что вечером 10 августа российские силы ударили по Центральному автовокзалу Запорожья, в результате атаки здание пришло в полную негодность.