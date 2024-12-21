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В результате тяжелого ДТП в Луганске погибли семь человек

В результате тяжелого ДТП в Луганске погибли семь человек В районе села Дьяково в Луганской области Украины, аннексированной РФ, столкнулись микроавтобус и автомобиль.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 22:09
В результате тяжелого ДТП в Луганске погибли семь человек

В районе села Дьяково в Луганской области Украины, аннексированной РФ, столкнулись микроавтобус и автомобиль.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по данному региону.

Отмечается, что в результате ДТП погибли семь человек, еще несколько пострадали.

"Сегодня в вечернее время на трассе Должанский - Киев в районе села Дьяково Антрацитовского муниципального округа произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля. По предварительной информации, в результате ДТП от полученных травм скончались семь человек, в том числе оба водителя транспортных средств. Состояние остальных пассажиров устанавливается", - говорится в сообщении.

Отметим, что украинское село Дьяково находится под российской оккупацией с 2014 года.

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Версия на азербайджанском языке Luqansk vilayətində ağır yol qəzasında 7 nəfər ölüb

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