В результате торнадо в США погибли четыре человека

Четыре человека погибли и еще 35 пострадали в результате торнадо, обрушившегося 21 мая на город Гринфилд (штат Айова США).

Четыре человека погибли и еще 35 пострадали в результате торнадо, обрушившегося 21 мая на город Гринфилд (штат Айова США).

Как передает Report , об этом сообщил департамент общественной безопасности штата.

Отмечается, что число пострадавших может быть выше, поскольку при подсчете учитывались только те люди, которые обратились за медицинской помощью.

По данным агентства Associated Press, удар стихии привел к разрушению части домов в городе и повреждению местной больницы, вследствие чего пострадавших пришлось переводить в другие учреждения. Национальная метеорологическая служба США проинформировала, что 21 мая получила более 20 сообщений о торнадо, большинство которых было зафиксировано в Айове.