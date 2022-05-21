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В результате торнадо в Мичигане один человек погиб и более 40 пострадали

В результате торнадо в Мичигане один человек погиб и более 40 пострадали По меньшей мере один человек погиб, свыше 40 пострадали в результате торнадо, обрушившегося в пятницу на город Гейлорд (штат Мичиган).
Другие страны
21 мая 2022 г. 10:22
В результате торнадо в Мичигане один человек погиб и более 40 пострадали

По меньшей мере один человек погиб, свыше 40 пострадали в результате торнадо, обрушившегося в пятницу на город Гейлорд (штат Мичиган).

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей местных служб.

Представитель департамента природопользования штата Мичиган Джим Горно описал ситуацию с торнадо, прошедшим сквозь густонаселенный жилой массив, как "катастрофическую". "Мы не привыкли к такому. У нас нет сирен [оповещения о торнадо], как в других частях страны", - добавил он.

Полиция штата также сообщила о значительных повреждениях, нанесенных городу. Дороги заблокированы упавшими деревьями, повалены линии электропередач, повреждены жилые дома и коммерческие здания.

Пострадавшие были доставлены в три близлежащие больницы. В городе работают экстренные службы.

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Версия на английском языке Tornado kills 1, injures more than 40 others in Michigan

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