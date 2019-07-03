В результате торнадо в Китае погибли шесть человек, более 120 пострадали - ВИДЕО

Шесть человек погибли, более 120 пострадали в результате торнадо в китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает Report со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Торнадо обрушился сегодня на уезд Кайюань в городском округе Телин, скорость ветра достигала 23 метров в секунду. Власти города запустили экстренный план реагирования на чрезвычайные ситуации.

В результате разгула стихии были повреждены многочисленные здания и электросеть, под завалами оказались около 210 человек, в настоящий момент подтверждена гибель шести человек, более 120 пострадали.