В результате торнадо в Арканзасе погиб один, пострадали сотни человек

В американском штате Арканзас произошли минимум два торнадо, в результате которых погиб по меньшей мере один, пострадали не менее 600 человек.

В американском штате Арканзас произошли минимум два торнадо, в результате которых погиб по меньшей мере один, пострадали не менее 600 человек.

Как передает Report , об этом сообщают местные СМИ.

По их информации, удар стихии пришелся на центральную часть штата, в том числе на самый густонаселенный город Арканзаса — Литтл-Рок — и его окрестности.

Состояние 24 пострадавших оценивается как тяжелое.

Губернатор штата Сара Сандерс ввела режим чрезвычайной ситуации и задействовала силы Национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий удара стихии.

По сведениям CBS, торнадо оставил без света более 70 тыс. потребителей.