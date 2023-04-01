О нас

В результате торнадо в Арканзасе погиб один, пострадали сотни человек

В результате торнадо в Арканзасе погиб один, пострадали сотни человек В американском штате Арканзас произошли минимум два торнадо, в результате которых погиб по меньшей мере один, пострадали не менее 600 человек.
Другие страны
1 апреля 2023 г. 06:05
В результате торнадо в Арканзасе погиб один, пострадали сотни человек

В американском штате Арканзас произошли минимум два торнадо, в результате которых погиб по меньшей мере один, пострадали не менее 600 человек.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

По их информации, удар стихии пришелся на центральную часть штата, в том числе на самый густонаселенный город Арканзаса — Литтл-Рок — и его окрестности.

Состояние 24 пострадавших оценивается как тяжелое.

Губернатор штата Сара Сандерс ввела режим чрезвычайной ситуации и задействовала силы Национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий удара стихии.

По сведениям CBS, торнадо оставил без света более 70 тыс. потребителей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
29 марта 2023 г. 13:01
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
27 марта 2023 г. 14:52
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
26 марта 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi