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В результате теракта в Нигере погибли четверо военнослужащих

В результате теракта в Нигере погибли четверо военнослужащих В результате террористической атаки в регионе Тиллабери на западе Нигера погибли четверо военнослужащих.
Другие страны
22 декабря 2024 г. 17:08
В результате теракта в Нигере погибли четверо военнослужащих

В результате террористической атаки в регионе Тиллабери на западе Нигера погибли четверо военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщило государственное телевидение африканской страны.

Согласно информации, военное подразделение, расположенное в районе Коссе Гоасу региона Тиллабери, подверглось нападению неустановленных террористических групп, в результате чего погибли четверо военных.

По данным телеканала, в ходе операции, проведенной после нападения, были нейтрализованы 29 террористов.

Отметим, что это четвертое нападение в регионе Тиллабери с начала месяца. В результате террористических атак в регионе 5 декабря погиб 21 мирный житель, 10 декабря - 10 военнослужащих, 12 декабря - 39 мирных жителей.

Тиллабери находится на границе трех стран - Нигера, Мали и Буркина-Фасо. С 2017 года эта пограничная зона регулярно подвергается нападениям террористических групп, связанных с "Аль-Каидой" и ИГИЛ.

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Версия на азербайджанском языке Nigerdə hərbçilərə hücum olub, dörd nəfər ölüb

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