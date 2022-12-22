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В результате теракта в Киркуке погибли трое военных

В результате теракта в Киркуке погибли трое военных Террористы ИГИЛ совершили теракт в окрестностях города Киркук, который расположен в 236 км к северу от Багдада.
Другие страны
22 декабря 2022 г. 07:51
В результате теракта в Киркуке погибли трое военных
Getty Images

Террористы ИГИЛ совершили теракт в окрестностях города Киркук, который расположен в 236 км к северу от Багдада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостному порталу SHAFAQ News источник в службе безопасности Ирака.

"Взрывное устройство было установлено на обочине дороги в районе Саркаран и сработало в момент передвижения по ней армейского патруля, - отметил источник. - Погибли трое военнослужащих, включая офицера".

Ранее ВВС Ирака нанесли удары по одному из укрытий террористов ИГИЛ в Телль-Афаре на западе провинции Мосул. Были ликвидированы пять боевиков вместе с одним из главарей банды.

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