В результате теракта в Киркуке погибли трое военных

Террористы ИГИЛ совершили теракт в окрестностях города Киркук, который расположен в 236 км к северу от Багдада.

Террористы ИГИЛ совершили теракт в окрестностях города Киркук, который расположен в 236 км к северу от Багдада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостному порталу SHAFAQ News источник в службе безопасности Ирака.

"Взрывное устройство было установлено на обочине дороги в районе Саркаран и сработало в момент передвижения по ней армейского патруля, - отметил источник. - Погибли трое военнослужащих, включая офицера".

Ранее ВВС Ирака нанесли удары по одному из укрытий террористов ИГИЛ в Телль-Афаре на западе провинции Мосул. Были ликвидированы пять боевиков вместе с одним из главарей банды.