В результате теракта в Киркуке погибли трое военных

Террористы ИГИЛ совершили теракт в окрестностях города Киркук, который расположен в 236 км к северу от Багдада.
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"Взрывное устройство было установлено на обочине дороги в районе Саркаран и сработало в момент передвижения по ней армейского патруля, - отметил источник. - Погибли трое военнослужащих, включая офицера".
Ранее ВВС Ирака нанесли удары по одному из укрытий террористов ИГИЛ в Телль-Афаре на западе провинции Мосул. Были ликвидированы пять боевиков вместе с одним из главарей банды.