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В Афганистане в результате теракта в мечети погибли порядка 100 человек

В Афганистане в результате теракта в мечети погибли порядка 100 человек В пятницу в результате мощного взрыва в мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана произошел взрыв
Другие страны
8 октября 2021 г. 14:41
В Афганистане в результате теракта в мечети погибли порядка 100 человек

В мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана произошел мощный взрыв.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Aamaj News.

В результате взрыва погибли порядка 100 человек.

Около 13:30 по местному времени террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри религиозного сооружения.

Как написал на своей странице в Twitter член комиссии радикального движения "Талибан" по культуре Мохаммад Джалал, теракт был осуществлен боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане".

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