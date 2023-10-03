В результате стрельбы в торговом центре в Бангкоке погибли три человека

Полиция Таиланда получила сообщение о стрельбе в торговом центре Siam Paragon в Бангкоке. В результате происшествия погибли три человека, еще трое пострадали.

Полиция Таиланда получила сообщение о стрельбе в торговом центре Siam Paragon в Бангкоке. В результате происшествия погибли три человека, еще трое пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

Телеканал Thai PBS отметил, что в здании было слышно несколько выстрелов, а сам инцидент произошел в 16:20.

Газета Khaosod позже сообщила, что премьер-министр Сеттха Тхависин направился к месту происшествия.

Издание также распространило кадры выбегающих из здания людей. А газета The Nation опубликовала снимок мужчины с пистолетом.

Консульская служба посольства РФ в Таиланде сообщила корреспонденту ТАСС, что данных о пострадавших россиянах не поступало.