В результате стрельбы в Техасе пострадали 12 человек

По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в субботу в американском городе Остин (штат Техас).

По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в субботу в американском городе Остин (штат Техас).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается Twitter экстренной медицинской службы города.

Отмечается, что четыре человека были доставлены в больницы медиками, шесть раненых транспортированы полицией города, двое пострадавших перевезены на личных автомобилях. Кроме того, два человека были направлены в травматологические учреждения. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Об обстоятельствах инцидента пока не сообщается.