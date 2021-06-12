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В результате стрельбы в Техасе пострадали 12 человек

В результате стрельбы в Техасе пострадали 12 человек По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в субботу в американском городе Остин (штат Техас).
Другие страны
12 июня 2021 г. 12:56
В результате стрельбы в Техасе пострадали 12 человек

По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в субботу в американском городе Остин (штат Техас).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается Twitter экстренной медицинской службы города.

Отмечается, что четыре человека были доставлены в больницы медиками, шесть раненых транспортированы полицией города, двое пострадавших перевезены на личных автомобилях. Кроме того, два человека были направлены в травматологические учреждения. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Об обстоятельствах инцидента пока не сообщается.

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