При стрельбе в Техасе погибли двое, ранены три человека

В результате стрельбы в городе Остин, штат Техас, погибли два человека, еще трое получили ранения.

При стрельбе в городе Остин, штат Техас, погибли два человека, еще трое получили ранения.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полицию.

Согласно информации, неизвестный устроил стрельбу около торгового центра The Arboretum, в результате чего погиб один человек, еще трое получили ранения. Позднее в полиции сообщили, что подозреваемый также мертв. Правоохранители не уточнили, при каких обстоятельствах он умер.

Пострадавшие в результате инцидента три человека, в том числе один в критическом состоянии, были доставлены в больницу.

Первоначально несколько очевидцев сообщили, что слышали взрывы, из-за чего прибывшая не место ЧП группа взрывотехников обыскала местность. Каких-либо взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было.