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При стрельбе в Техасе погибли двое, ранены три человека

При стрельбе в Техасе погибли двое, ранены три человека В результате стрельбы в городе Остин, штат Техас, погибли два человека, еще трое получили ранения.
Другие страны
1 сентября 2023 г. 08:44
При стрельбе в Техасе погибли двое, ранены три человека

При стрельбе в городе Остин, штат Техас, погибли два человека, еще трое получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полицию.

Согласно информации, неизвестный устроил стрельбу около торгового центра The Arboretum, в результате чего погиб один человек, еще трое получили ранения. Позднее в полиции сообщили, что подозреваемый также мертв. Правоохранители не уточнили, при каких обстоятельствах он умер.

Пострадавшие в результате инцидента три человека, в том числе один в критическом состоянии, были доставлены в больницу.

Первоначально несколько очевидцев сообщили, что слышали взрывы, из-за чего прибывшая не место ЧП группа взрывотехников обыскала местность. Каких-либо взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

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Версия на английском языке 2 dead, 1 critically hurt in shooting in Texas
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