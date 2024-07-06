О нас

В результате стрельбы в США погибли четыре человека

В результате стрельбы в США погибли четыре человека Четыре человека погибли, еще трое были ранены в результате стрельбы в жилом доме во Флоренсе на севере штата Кентукки.
Другие страны
6 июля 2024 г. 23:39
В результате стрельбы в США погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще трое были ранены в результате стрельбы в жилом доме во Флоренсе на севере штата Кентукки (США).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным полиции, злоумышленник ранил семерых человек, при этом четверо погибли на месте, а еще трое были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Согласно информации, преступник попытался скрыться, однако в результате погони его автомобиль съехал с дороги и упал в кювет.

По словам полицейских, преступник нанес себе ранения и был отправлен в больницу, где позже скончался.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
2 июля 2024 г. 13:07
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
1 июля 2024 г. 15:09
ЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
ФотоЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
6 июля 2024 г. 01:46
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
2 июля 2024 г. 11:22
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
4 июля 2024 г. 16:20
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
6 июля 2024 г. 11:53
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
2 июля 2024 г. 18:30
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
1 июля 2024 г. 14:58
Назван лучший игрок матча 1/4 финала ЕВРО-2024 между сборными Испании и Германии
Назван лучший игрок матча 1/4 финала ЕВРО-2024 между сборными Испании и Германии
5 июля 2024 г. 23:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi