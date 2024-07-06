В результате стрельбы в США погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще трое были ранены в результате стрельбы в жилом доме во Флоренсе на севере штата Кентукки.

Четыре человека погибли, еще трое были ранены в результате стрельбы в жилом доме во Флоренсе на севере штата Кентукки (США).

Как передает Report , об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным полиции, злоумышленник ранил семерых человек, при этом четверо погибли на месте, а еще трое были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Согласно информации, преступник попытался скрыться, однако в результате погони его автомобиль съехал с дороги и упал в кювет.

По словам полицейских, преступник нанес себе ранения и был отправлен в больницу, где позже скончался.