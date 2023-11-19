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В результате стрельбы в США погибли четыре человека

В результате стрельбы в США погибли четыре человека Три женщины и 13-летняя девочка были убиты в результате стрельбы в городе Мемфис (штат Теннесси).
Другие страны
19 ноября 2023 г. 16:34
В результате стрельбы в США погибли четыре человека

Три женщины и 13-летняя девочка были убиты в результате стрельбы в городе Мемфис (штат Теннесси).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.

По ее данным, также пострадала 15-летняя девочка. Она находится в критическом состоянии.

Согласно сведениям CNN, в убийствах подозревается 52-летний Мэвис Кристиан-младший, он объявлен в розыск. Полиция заявила, что подозреваемый "вооружен и чрезвычайно опасен".

Как сообщает CNN, по меньшей мере одно из убийств рассматривается как эпизод домашнего насилия. При этом информация о личностях погибших и пострадавшей и об их связи с подозреваемым не разглашается.

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Версия на азербайджанском языке Tennessi ştatında qadınlara atəş açılıb, ölənlər var

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