В результате стрельбы в США погибли четыре человека

Три женщины и 13-летняя девочка были убиты в результате стрельбы в городе Мемфис (штат Теннесси).

Три женщины и 13-летняя девочка были убиты в результате стрельбы в городе Мемфис (штат Теннесси).

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.

По ее данным, также пострадала 15-летняя девочка. Она находится в критическом состоянии.

Согласно сведениям CNN, в убийствах подозревается 52-летний Мэвис Кристиан-младший, он объявлен в розыск. Полиция заявила, что подозреваемый "вооружен и чрезвычайно опасен".

Как сообщает CNN, по меньшей мере одно из убийств рассматривается как эпизод домашнего насилия. При этом информация о личностях погибших и пострадавшей и об их связи с подозреваемым не разглашается.