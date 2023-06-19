В результате стрельбы в школе Бразилии погиб ребенок

Неизвестный открыл огонь в школе в понедельник в городе Камбе (штат Парана) Бразилии, в результате инцидента погиб ребенок.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Globo.
По информации полиции города, девочка погибла от полученных ран. Еще один мальчик был ранен в голову, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Подозреваемый задержан, им является 21-летний выпускник школы, который пришел якобы за документами.
Губернатор штата Ратиньо Жуниор в связи со стрельбой объявил трехдневный траур.