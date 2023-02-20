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В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли четыре человека

В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли четыре человека Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в результате стрельбы в американском городе Линден, штат Нью-Джерси.
Другие страны
20 февраля 2023 г. 04:49
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в результате стрельбы в американском городе Линден, штат Нью-Джерси.

Об этом Report передает со ссылкой на телеканал CBS.

По его сведениям, полицейские прибыли на вызов после сообщения о звуках выстрелов в одном из частных домов. Там они обнаружили тела двух взрослых и одного ребенка, которые были мертвы.

Еще одного несовершеннолетнего госпитализировали в местную университетскую больницу Ньюарк в критическом состоянии. Позже пострадавший скончался.

По информации источников CBS в полиции, отец семейства убил свою семью, после чего сам совершил самоубийство.

"Мы внимательно следим за ужасной стрельбой в Линдене. Это продолжающееся расследование, требующее ответов на множество вопросов", ― заявил губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи.

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