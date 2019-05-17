В результате стрельбы в школе в Новой Зеландии погиб мужчина

Мужчина погиб в результате инцидента со стрельбой на территории школы и детского сада на юге Окленда.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает полиция Новой Зеландии на своем официальном сайте.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями, который скончался на месте происшествия. Школа и детский сад Флэт-Буш, закрытые на время работы экстренных служб и скорой помощи, работают в штатном режиме.
В настоящий момент район инцидента остается перекрытым. Полиция Новой Зеландии проводит расследование происшествия и устанавливает личности всех его участников.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости