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В результате стрельбы в школе в Новой Зеландии погиб мужчина

В результате стрельбы в школе в Новой Зеландии погиб мужчина
© Getty

Мужчина погиб в результате инцидента со стрельбой на территории школы и детского сада на юге Окленда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает полиция Новой Зеландии на своем официальном сайте.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями, который скончался на месте происшествия. Школа и детский сад Флэт-Буш, закрытые на время работы экстренных служб и скорой помощи, работают в штатном режиме.

В настоящий момент район инцидента остается перекрытым. Полиция Новой Зеландии проводит расследование происшествия и устанавливает личности всех его участников.

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