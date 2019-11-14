В результате стрельбы в колледже в Благовещенске погибли два человека

В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошла стрельба.

Как передает Report со ссылкой на РЕН ТВ, cтрельбу открыл студент 4 курса. На месте происшествия были обнаружены тела двух молодых людей, в числе которых и сам стрелок.

По предварительной информации, студента удалили из аудитории за опоздание, после этого он открыл огонь по студентам из пятизарядного ружья.

В результате стрельбы в колледже погибли два человека.

В МВД рассказали, что прибывшие к зданию полицейские увидели на втором этаже человека с ружьем, который начал стрелять в их сторону. Сотрудники правоохранительных органов открыли ответный огонь.

«На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу», — сообщили в ведомстве.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о трех раненых, среди которых Егор С., Касьян К., Владислав Р.