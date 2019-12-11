В результате стрельбы в Джерси-Сити погибли четыре человека - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере шесть человека погибли в результате стрельбы в городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси).

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По их информации, в числе погибших один полицейский, а также пят людей, находившихся в магазине, в котором забаррикадировались предполагаемые преступники. Телекомпания подчеркивает, что сотрудникам полиции удалось устранить по меньшей мере двоих нападавших.

При этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, телекомпания CNN сообщила, что один из стрелявших "нейтрализован". При этом не уточняется, был ли он ранен или убит.

***23:39

Полицейский погиб в результате стрельбы в Джерси-сити в США.

Как передает Report, oб этом сообщает ABC.

По данным канала, еще один правоохранитель был госпитализирован.

СМИ уточняют, что стрельба произошла на кладбище. Огонь открыли двое неизвестных. После этого они скрылись с места происшествия. Один из них забаррикадировался в магазине и продолжил стрелять. На место прибыли экстренные службы.