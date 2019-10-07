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В результате столкновений в Багдаде погибли 15 человек

​В результате столкновений в Багдаде погибли 15 человек

По меньшей мере еще 15 человек погибли в Багдаде в результате протестных акций накануне  вечером.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает Shafaq.

Отмечается, что из-за «чрезмерного применения силы» премьер-министром было принято решение о выводе всех армейских подразделений из восточной части Багдада и замене их федеральной полицией.

Указывается, что совершившие правонарушения офицеры и командиры были задержаны.

5 октябре сообщалось, что в Ираке в результате протестных акций погибли 100 человек, около 4 тыс. участников столкновений получили ранения. 

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