​В результате столкновений в Багдаде погибли 15 человек

По меньшей мере еще 15 человек погибли в Багдаде в результате протестных акций накануне вечером.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает Shafaq.

Отмечается, что из-за «чрезмерного применения силы» премьер-министром было принято решение о выводе всех армейских подразделений из восточной части Багдада и замене их федеральной полицией.

Указывается, что совершившие правонарушения офицеры и командиры были задержаны.

5 октябре сообщалось, что в Ираке в результате протестных акций погибли 100 человек, около 4 тыс. участников столкновений получили ранения.