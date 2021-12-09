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В результате столкновений на севере Камеруна погибли 25 человек

В результате столкновений на севере Камеруна погибли 25 человек По меньшей мере 25 человек убиты в результате межэтнических столкновений в городе Кусери на севере Камеруна.
Другие страны
9 декабря 2021 г. 17:22
В результате столкновений на севере Камеруна погибли 25 человек

По меньшей мере 25 человек убиты в результате межэтнических столкновений в городе Кусери на севере Камеруна.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Вооруженные столкновения произошли между представителями народностей шоа и мусгум в результате конфликта из-за сельскохозяйственных земель.

В ходе беспорядков также сожжены жилые постройки в нескольких кварталах города, около 30 тыс. человек были вынуждены спасаться бегством, перейдя границу с соседним Чадом.

В последние месяцы на севере Камеруна обострился давний конфликт между кочевниками шоа и земледельцами мусгум. Между ними то и дело вспыхивают споры по поводу использования земель. Конфликт часто перерастает в кровавые стычки.

Предыдущее серьезное обострение конфликта произошло в августе, тогда в результате столкновений между общинами в районе города Логон-Бирни на севере Камеруна погибли 32 человека.

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