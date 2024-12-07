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В столкновениях на пакистано-афганской границе погибли десятки человек

В столкновениях на пакистано-афганской границе погибли десятки человек Шесть пакистанских солдат и 22 боевика погибли в ходе вооруженных столкновений в северо-западном регионе недалеко от афганской границы.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 23:14
В столкновениях на пакистано-афганской границе погибли десятки человек

Шестеро военных и 22 боевика погибли в ходе вооруженных столкновений в провинции Вазиристан на северо-западе Пакистана недалеко от афганской границы.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанскую армию.

Согласно информации, перестрелки произошли в трех районах после того, как военнослужащие провели разведывательные операции в Вазиристане и прилегающих к нему районах.

Движение "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) заявило, что его бойцы убили солдат при штурме контрольно-пропускного пункта.

Агентство отмечает, что в последние месяцы боевики движения активизировали нападения на сотрудников сил безопасности. ТТП откололась от афганской группировки "Талибан", но заявляет о своей лояльности талибам, которые находятся у власти в Афганистане после вывода международных сил под руководством США из страны в 2021 году.

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