В результате сильного шторма на северо-западе Пакистана погибли и пострадали десятки человек

В провинции Пенджаб на северо-западе Пакистана по меньшей мере 10 человек погибли, еще 45 получили ранения в результате шторма.

В провинции Пенджаб на северо-западе Пакистана по меньшей мере 10 человек погибли, еще 45 получили ранения в результате шторма.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, большего всего от удара стихии пострадали города Джелум, Лахор, Равалпинди, Шейхупура, Нанкана Сахиб, Сиалкот, Мианвали.

Сильный ветер повалил деревья во многих районах Лахора, нанес значительный ущерб многим домам, магазинам и транспортным средствам.

Представители властей заявили, что семьям погибших будет оказана материальная помощь. Самолет частной авиакомпании, летевший из Карачи в Лахор рейсом FL-842, из-за шторма был вынужден вернуться в пункт вылета.

В провинции объявлено чрезвычайное положение, власти поручили принять срочные меры в пострадавших от разгула стихии районах.