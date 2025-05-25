В результате сильного шторма на северо-западе Пакистана погибли и пострадали десятки человек

В провинции Пенджаб на северо-западе Пакистана по меньшей мере 10 человек погибли, еще 45 получили ранения в результате шторма.
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Сильный ветер повалил деревья во многих районах Лахора, нанес значительный ущерб многим домам, магазинам и транспортным средствам.
Представители властей заявили, что семьям погибших будет оказана материальная помощь. Самолет частной авиакомпании, летевший из Карачи в Лахор рейсом FL-842, из-за шторма был вынужден вернуться в пункт вылета.
В провинции объявлено чрезвычайное положение, власти поручили принять срочные меры в пострадавших от разгула стихии районах.