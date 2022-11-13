В результате шторма "Налджи" на Филиппинах погибли 160 человек

Более 5,56 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины.

Более 5,56 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины.

Как передает Report, согласно отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, суммарный ущерб, нанесенный сельскому хозяйству и инфраструктуре страны, превысил 11,83 млрд песо (206,9 млн долларов).

По данным ведомства, 356,2 тыс. перемещенных лиц продолжают находиться в 128 эвакуационных центрах, более 356,1 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 160 человек стали жертвами шторма, 146 получили различные травмы, 29 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировано более 1,6 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 6,4 млрд песо ($111,9 млн).

Шторм повредил 57,05 тыс. домов и уничтожил более 6,14 тыс. В результате удара стихии повреждены 527 дорог и 133 моста, затронута работа девяти аэропортов и 121 морского порта. Ущерб, нанесенный 945 инфраструктурным объектам, оценивается в 5,43 млрд песо ($95,01 млн). В 328 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 304 оно уже восстановлено, в 36 муниципалитетах сохраняются проблемы со связью, в четырех - с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 676 учебных заведениях и работа на 223 предприятиях. В 529 городах действует режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 967,4 млн песо ($16,91 млн).