В результате шторма "Кирк" во Франции пострадали 12 человек

В результате шторма "Кирк", обрушившегося на Францию на этой неделе, ранения получили 12 человек.

В результате шторма "Кирк", обрушившегося на Францию на этой неделе, ранения получили 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД Франции.

"Двенадцать человек пострадали из-за циклона "Кирк", один из них получил срезные травмы во время того, как его автомобиль унесло водой в департаменте Атлантическая Луара", - сообщает СМИ.

В двух французских департаментах на севере страны - Сене и Марне и Эр и Луар - в пятницу, согласно Национальной метеослужбе "Метео-Франс", сохраняется наивысший "красный" уровень природной опасности из-за паводков. Еще трем департаментам присвоен повышенный "оранжевый" уровень погодной опасности.

Власти эвакуировали сотни человек из этих двух департаментов. Часть жителей, оставшихся без доступа в собственные дома, разместили в спортивных залах. На кадрах телеканалов видны полностью затопленные улицы и разлившиеся реки.