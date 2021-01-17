В результате схода оползней в Индонезии погибли как минимум 25 человек

Число погибших в результате схода оползня в провинции Западная Ява в Индонезии возросло до 25

Число погибших в результате схода оползня в провинции Западная Ява в Индонезии возросло до 25.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщил глава Поисково-спасательной службы города Бандунг Деден Ридвансях.

По его словам, сход оползней произошел в селении Джианжуанг девятого января.

Причиной стихийного бедствия стали проливные дожди.

В списках пропавших числятся 15 человек.

Поисково-спасательные работы продолжатся до 18 января.

Неделю назад власти сообщали о 13 погибших в результате схода оползней.

В Индонезии с его тропическим климатом проливные дожди вызывают частые наводнения и сход оползней.