В результате российских обстрелов Донецкой области Украины погибли пять человек, 12 ранены

Пятеро гражданских погибли, а 12 получили ранения в результате российских обстрелов украинского Донецка.

Пятеро гражданских погибли, а 12 получили ранения в результате российских обстрелов украинского Донецка.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин в телеграм-канале.

"В Покровске убиты двое мужчин 1977 и 1978 годов рождения, ранены две женщины. В Белицком погибли 54-летний и 69-летний мужчины, ранена женщина, повреждены 4 двухэтажки и 3 гаража. Еще 1 человек ранен в Мирнограде - там враг попал FPV-дроном в гражданского на мотоцикле.

В Николаевке ранен человек, повреждены 4 многоэтажки и кафе. Ильиновку россияне атаковали FPV-дроном: убили мужчину, который сегодня отмечал 47-летие, ранили 5 человек, повредили дом. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 5 многоэтажек, 2 административных здания, магазин, остановка транспорта и линия электропередач", - проинформировал Филашкин.