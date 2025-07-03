О нас

В результате российских обстрелов Донецкой области Украины погибли пять человек, 12 ранены

В результате российских обстрелов Донецкой области Украины погибли пять человек, 12 ранены Пятеро гражданских погибли, а 12 получили ранения в результате российских обстрелов украинского Донецка.
Другие страны
3 июля 2025 г. 23:23
В результате российских обстрелов Донецкой области Украины погибли пять человек, 12 ранены

Пятеро гражданских погибли, а 12 получили ранения в результате российских обстрелов украинского Донецка.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин в телеграм-канале.

"В Покровске убиты двое мужчин 1977 и 1978 годов рождения, ранены две женщины. В Белицком погибли 54-летний и 69-летний мужчины, ранена женщина, повреждены 4 двухэтажки и 3 гаража. Еще 1 человек ранен в Мирнограде - там враг попал FPV-дроном в гражданского на мотоцикле.

В Николаевке ранен человек, повреждены 4 многоэтажки и кафе. Ильиновку россияне атаковали FPV-дроном: убили мужчину, который сегодня отмечал 47-летие, ранили 5 человек, повредили дом. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 5 многоэтажек, 2 административных здания, магазин, остановка транспорта и линия электропередач", - проинформировал Филашкин.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Сирии приняли решение изменить герб страны
В Сирии приняли решение изменить герб страны
4 июля 2025 г. 00:17
США установят пошлины в 10% в отношении около 100 стран
США установят пошлины в 10% в отношении около 100 стран
3 июля 2025 г. 23:39
На Крите эвакуировали около 5 тыс. человек из-за лесных пожаров
На Крите эвакуировали около 5 тыс. человек из-за лесных пожаров
3 июля 2025 г. 23:03
Палата представителей США приняла закон Трампа по налогам и госрасходам
Палата представителей США приняла закон Трампа по налогам и госрасходам
3 июля 2025 г. 22:50
СМИ: Хезболлах готова разоружиться, если Израиль покинет Ливан
СМИ: "Хезболлах" готова разоружиться, если Израиль покинет Ливан
3 июля 2025 г. 22:40
Польша направит 5 тыс. военных на усиление границ с Литвой и Германией
Польша направит 5 тыс. военных на усиление границ с Литвой и Германией
3 июля 2025 г. 22:14
Дюжаррик: На следующей неделе пройдут последние консультации по Зерновой сделке
Дюжаррик: На следующей неделе пройдут последние консультации по "Зерновой сделке"
3 июля 2025 г. 22:01
Ван И: Китай не поставляет летальное оружие сторонам российско-украинского конфликта
Ван И: Китай не поставляет летальное оружие сторонам российско-украинского конфликта
3 июля 2025 г. 21:47
МИД Украины вызвал посла Венгрии в связи с недружественными заявлениями
МИД Украины вызвал посла Венгрии в связи с недружественными заявлениями
3 июля 2025 г. 21:09
Путин и Трамп обсудили Ближний Восток, Иран и Украину
Путин и Трамп обсудили Ближний Восток, Иран и Украину
3 июля 2025 г. 21:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi