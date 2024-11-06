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В результате проливных дождей в Панаме погибли пять человек

В результате проливных дождей в Панаме погибли пять человек Проливные дожди, вызванные недавней тропической депрессией (самый слабый по силе циклон - ред.), привели в Панаме к гибели по меньшей мере пяти человек, включая двух несовершеннолетних.
Другие страны
6 ноября 2024 г. 06:14
В результате проливных дождей в Панаме погибли пять человек

Проливные дожди, вызванные недавней тропической депрессией (самый слабый по силе циклон - ред.), привели в Панаме к гибели по меньшей мере пяти человек, включая двух несовершеннолетних.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

По данным Национальной системы гражданской защиты (Sinaproc), четверо из пяти погибших утонули, а еще один погиб в результате оползня.

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что тропическая депрессия, сформировавшаяся к северу от Панамы, усилилась до тропического шторма "Рафаэль" со скоростью ветра более 63 км/ч.

Министерство образования Панамы отменило занятия по всей стране.

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