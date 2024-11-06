В результате проливных дождей в Панаме погибли пять человек

Проливные дожди, вызванные недавней тропической депрессией (самый слабый по силе циклон - ред.), привели в Панаме к гибели по меньшей мере пяти человек, включая двух несовершеннолетних.

Проливные дожди, вызванные недавней тропической депрессией (самый слабый по силе циклон - ред.), привели в Панаме к гибели по меньшей мере пяти человек, включая двух несовершеннолетних.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

По данным Национальной системы гражданской защиты (Sinaproc), четверо из пяти погибших утонули, а еще один погиб в результате оползня.

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что тропическая депрессия, сформировавшаяся к северу от Панамы, усилилась до тропического шторма "Рафаэль" со скоростью ветра более 63 км/ч.

Министерство образования Панамы отменило занятия по всей стране.