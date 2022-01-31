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В результате проливных дождей в Бразилии погибли 18 человек

В результате проливных дождей в Бразилии погибли 18 человек Не менее 18 человек погибли от последствий ливней в ночь на воскресенье на юго-востоке Бразилии, в штате Сан-Паулу.
Другие страны
31 января 2022 г. 04:53
В результате проливных дождей в Бразилии погибли 18 человек

Не менее 18 человек погибли от последствий ливней в ночь на воскресенье на юго-востоке Бразилии, в штате Сан-Паулу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор штата Жоау Дориа.

"Глубоко опечален ущербом, который нанесли сильные ливни в Сан-Паулу. Выражаю соболезнования семьям и друзьям 18 жертв. Мы проводим спасательную операцию, распорядился выделить средства для помощи пострадавшим", - написал политик в Twitter.

Как уточняет телеканал Globo, ливни стали причиной паводков и оползней, что привело к обрушениям жилых домов в нескольких муниципалитетах штата. По словам местных властей, в отдельных районах за 12 часов выпало порядка 115 мм осадков. В одноименной столице региона в воскресенье отменили прививочную кампанию от коронавирусной инфекции из-за сложной обстановки.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada leysan yağışları nəticəsində 18 nəfər ölüb

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