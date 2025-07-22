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В результате продолжающихся вооруженных столкновений в Сирии погибли 1 265 человек

В результате продолжающихся вооруженных столкновений в Сирии погибли 1 265 человек Жертвами вооруженных столкновений, продолжающихся с 13 июля в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии 1 265 стали человек.
Другие страны
22 июля 2025 г. 02:07
В результате продолжающихся вооруженных столкновений в Сирии погибли 1 265 человек

Жертвами вооруженных столкновений, продолжающихся с 13 июля в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии 1 265 стали человек.

Как передает Report, об этом сообщил со ссылкой на медицинские источники новостной портал Elnashra ("Ан-Нашра"). По его сведениям, за сутки число убитых возросло на 146.

Наибольшие потери зафиксированы в рядах друзских отрядов самообороны - 78 бойцов, за сутки они увеличились с 427 до 505 человек. Среди мирных граждан число погибших осталось прежним - 298.

Спецподразделения МВД и Минобороны, направленные из Дамаска в южные районы для восстановления стабильности, потеряли 54 военнослужащих, в их рядах число убитых за сутки возросло с 354 до 408. В проправительственных формированиях арабских племен потери увеличились с 21 до 35 ополченцев. Ранее в ходе израильских авиаударов были убиты 19 сотрудников сил внутренней безопасности.

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