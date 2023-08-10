В результате пожаров на Гавайях погибли не менее шести человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате лесных пожаров на Гавайях.

По меньшей мере шесть человек погибли в результате лесных пожаров на Гавайях.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на мэра округа Мауи Ричарда Биссена - младшего.

По его словам, еще шесть человек пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются, число погибших может вырасти.

На Гавайях проводится эвакуация в связи с лесными пожарами. Вице-губернатор штата Сильвия Люк ранее заявила, в ряде районов огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт.

Помимо того, наблюдаются серьезные проблемы с сотовой связью, люди не могут дозвониться в экстренные службы.