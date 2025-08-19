О нас

Пожар на нефтяной скважине в Индонезии унес жизни трех человек, еще двое пострадали

Пожар на нефтяной скважине в Индонезии унес жизни трех человек, еще двое пострадали В Индонезийской провинции Центральная Ява, в результате пожара на незаконной нефтяной скважине погибло по меньшей мере три человека, еще двое человек получили ранения.
Другие страны
19 августа 2025 г. 15:37
Пожар на нефтяной скважине в Индонезии унес жизни трех человек, еще двое пострадали

В Индонезийской провинции Центральная Ява в результате пожара на нефтяной скважине погибло по меньшей мере три человека, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Сообщается, что пожарные пытаются локализовать трехдневный пожар на нефтяной скважине. Власти также эвакуировали около 750 человек из близлежащих густонаселенных районов.

По информации агентства, пожар разгорелся на одной из скважин, незаконно эксплуатируемых местным населением. В частности, местные общины на богатом полезными ископаемыми индонезийском архипелаге взяли под свой контроль сотни нефтяных скважин, заброшенных компаниями после того, как те оказались экономически невыгодными. Многие из них эксплуатируются незаконно и с ненадлежащими стандартами безопасности.

Власти Индонезии недавно приняли меры по легализации этих операций, опубликовав в июне постановление, разрешающее малым компаниям сотрудничать с местными жителями. Эта политика направлена на увеличение добычи нефти в стране, одновременно повышая стандарты безопасности и защищая благосостояние местного населения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Трамп заявил, что ожидает от Зеленского и Путина правильного подхода
Трамп заявил, что ожидает от Зеленского и Путина "правильного подхода"
19 августа 2025 г. 16:14
ЕС: На встрече в Вашингтоне не обсуждалось финансирование оружейной сделки для Украины
ЕС: На встрече в Вашингтоне не обсуждалось финансирование оружейной сделки для Украины
19 августа 2025 г. 16:07
Евросовет проводит видеоконференцию по итогам украинских переговоров в Вашингтоне
Евросовет проводит видеоконференцию по итогам украинских переговоров в Вашингтоне
19 августа 2025 г. 15:40
Подеста: ЕС продолжит давление на Россию пока не добьется прекращения войны в Украине
Подеста: ЕС продолжит давление на Россию пока не добьется прекращения войны в Украине
19 августа 2025 г. 15:40
Президент Сирии проводит встречу с американскими сенаторами в Дамаске
ФотоПрезидент Сирии проводит встречу с американскими сенаторами в Дамаске
19 августа 2025 г. 15:37
Лавров: Тема санкций не обсуждалась на встрече Путина и Трампа
Лавров: Тема санкций не обсуждалась на встрече Путина и Трампа
19 августа 2025 г. 15:28
Нидерланды принесли извинения Египту за инцидент у посольства в Гааге
Нидерланды принесли извинения Египту за инцидент у посольства в Гааге
19 августа 2025 г. 15:22
Число погибших в результате сильных дождей и наводнений в Пакистане достигло 358 человек
Число погибших в результате сильных дождей и наводнений в Пакистане достигло 358 человек
19 августа 2025 г. 15:18
Еврокомиссия прокомментировала ситуацию с повреждением нефтепровода Дружба
Еврокомиссия прокомментировала ситуацию с повреждением нефтепровода "Дружба"
19 августа 2025 г. 15:15
Израиль планирует выделить около $473 млн на гумпомощь сектору Газа
Израиль планирует выделить около $473 млн на гумпомощь сектору Газа
19 августа 2025 г. 15:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi