Пожар на нефтяной скважине в Индонезии унес жизни трех человек, еще двое пострадали

В Индонезийской провинции Центральная Ява, в результате пожара на незаконной нефтяной скважине погибло по меньшей мере три человека, еще двое человек получили ранения.

В Индонезийской провинции Центральная Ява в результате пожара на нефтяной скважине погибло по меньшей мере три человека, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Сообщается, что пожарные пытаются локализовать трехдневный пожар на нефтяной скважине. Власти также эвакуировали около 750 человек из близлежащих густонаселенных районов.

По информации агентства, пожар разгорелся на одной из скважин, незаконно эксплуатируемых местным населением. В частности, местные общины на богатом полезными ископаемыми индонезийском архипелаге взяли под свой контроль сотни нефтяных скважин, заброшенных компаниями после того, как те оказались экономически невыгодными. Многие из них эксплуатируются незаконно и с ненадлежащими стандартами безопасности.

Власти Индонезии недавно приняли меры по легализации этих операций, опубликовав в июне постановление, разрешающее малым компаниям сотрудничать с местными жителями. Эта политика направлена на увеличение добычи нефти в стране, одновременно повышая стандарты безопасности и защищая благосостояние местного населения.