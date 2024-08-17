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В результате последней атаки Израиля на юг Ливана погибли 10 человек

В результате последней атаки Израиля на юг Ливана погибли 10 человек Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число погибших в результате израильского авиаудара на юге Ливана увеличилось до десять человек.
Другие страны
17 августа 2024 г. 10:02
В результате последней атаки Израиля на юг Ливана погибли 10 человек

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число погибших в результате израильского авиаудара на юге Ливана увеличилось до десять человек.

09:36

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что по меньшей мере шесть человек погибли в результате израильской авиаудара по жилому зданию в городе Набатия на юге Ливана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

По его информации, ливанские СМИ сообщают о большем числе погибших — восемь человек в результате атаки, однако эту цифру невозможно подтвердить независимыми источниками.

Армия обороны Израиля в свою очередь сообщила, что нанесла удары по оружейному складу движения "Хезболлах" в районе Набатии.

Ранее военные опубликовали в социальных сетях, что их истребители нанесли удары по объектам военного назначения, используемым вооруженными формированиями движения "Хезболлах" на юге Ливана. Удары наносились по окрестностям населенных пунктов Аит-эш-Шааб и Марун-эр-Рас, которые расположены более чем в 50 км (31 миле) к югу от города Набатия.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin Livana endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 10-a çatıb

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