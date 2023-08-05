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В результате подземного толчка в шахте на юге Польши погиб один горняк

В результате подземного толчка в шахте на юге Польши погиб один горняк Один человек погиб и пять получили ранения в результате сильного подземного толчка, произошедшего в шахте Белшовице Шленского воеводства на юге Польши.
Другие страны
5 августа 2023 г. 13:52
В результате подземного толчка в шахте на юге Польши погиб один горняк

Один человек погиб и пять получили ранения в результате сильного подземного толчка, произошедшего в шахте Белшовице Шленского воеводства на юге Польши.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Польская горнодобывающая группа.

"Один горняк остался внизу. Спасатели и врач добрались до него. К сожалению, врач констатировал смерть", - сказал пресс-секретарь группы Томаш Глодовский. Еще пять пострадавших шахтеров поднялись на поверхность. Один из них находится в тяжелом состоянии и был отправлен в больницу на вертолете.

Толчок произошел на глубине 1 тыс. м. Его мощность оценивается в 2,62 балла по шкале Рихтера.

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