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При попытке побега из тюрьмы в ДР Конго погибли не менее 129 человек

При попытке побега из тюрьмы в ДР Конго погибли не менее 129 человек По меньшей мере 129 человек погибли, 59 пострадали при попытке побега из тюрьмы Макала в Демократической Республике Конго.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 09:01
При попытке побега из тюрьмы в ДР Конго погибли не менее 129 человек

По меньшей мере 129 человек погибли, 59 пострадали при попытке побега из тюрьмы Макала в Демократической Республике Конго.

Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер и министр внутренних дел и безопасности ДР Конго Жакмен Шабани в соцсети "Х".

По его словам, в результате возникших пожаров были уничтожены ряд административных объектов и продовольственные склады.

"По предварительным данным, погибли 129 человек, в том числе 24 от огнестрельных ранений после предупреждения, а остальные - в результате давки или удушения. Кроме того, мы насчитали 59 пострадавших, о которых заботится правительство, а также было несколько случаев изнасилования женщин", - говорится в публикации.

Он добавил, что правительство удовлетворено возвращением ситуации к спокойствию и выражает соболезнования семьям погибших. Идет расследование обстоятельств случившегося.

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