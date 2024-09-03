При попытке побега из тюрьмы в ДР Конго погибли не менее 129 человек

При попытке побега из тюрьмы в ДР Конго погибли не менее 129 человек

По меньшей мере 129 человек погибли, 59 пострадали при попытке побега из тюрьмы Макала в Демократической Республике Конго.

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По меньшей мере 129 человек погибли, 59 пострадали при попытке побега из тюрьмы Макала в Демократической Республике Конго. Как передает Report , об этом сообщил вице-премьер и министр внутренних дел и безопасности ДР Конго Жакмен Шабани в соцсети "Х". По его словам, в результате возникших пожаров были уничтожены ряд административных объектов и продовольственные склады. "По предварительным данным, погибли 129 человек, в том числе 24 от огнестрельных ранений после предупреждения, а остальные - в результате давки или удушения. Кроме того, мы насчитали 59 пострадавших, о которых заботится правительство, а также было несколько случаев изнасилования женщин", - говорится в публикации. Он добавил, что правительство удовлетворено возвращением ситуации к спокойствию и выражает соболезнования семьям погибших. Идет расследование обстоятельств случившегося. Le lundi 2 septembre 2024, une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala a causé des pertes en vie humaines et d'importants dégâts matériels.

Sur instruction de la Haute Hiérarchie, j'ai convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de… pic.twitter.com/p9k93u8hyJ — Jacquemain SHABANI L (@shabani_lukoo) September 2, 2024 Подпишитесь на наш Telegram канал