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В результате падения легкомоторного самолета в Австралии погибли два человека

В результате падения легкомоторного самолета в Австралии погибли два человека Два человека, находившиеся на борту легкомоторного самолета, погибли при его крушении на востоке австралийского континента.
Другие страны
12 декабря 2023 г. 08:17
В результате падения легкомоторного самолета в Австралии погибли два человека

Два человека, находившиеся на борту легкомоторного самолета, погибли при его крушении на востоке австралийского континента.

Как передает Report, об этом сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

В ведомстве отметили, что самолет потерпел крушение около 08:50 по местному времени (01:50 бакинское время) в районе Лилидэйл, расположенном в 350 км к юго-западу от Брисбена. Причиной аварии стало столкновение воздушного судна с линией электропередачи.

"Сотрудники полицейского управления, а также бригады скорой помощи и аварийных служб штата находятся на месте происшествия. Мы считаем, что два человека, находившиеся на борту самолета, погибли", - указали в полиции.

Правоохранительные органы не предоставили информации о личности погибших и обстоятельствах аварии, однако отмечается, что к расследованию причин произошедшего будут подключены сотрудники государственного управления авиационной безопасности.

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