В результате падения легкомоторного самолета в Австралии погибли два человека

Два человека, находившиеся на борту легкомоторного самолета, погибли при его крушении на востоке австралийского континента.

Два человека, находившиеся на борту легкомоторного самолета, погибли при его крушении на востоке австралийского континента.

Как передает Report , об этом сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

В ведомстве отметили, что самолет потерпел крушение около 08:50 по местному времени (01:50 бакинское время) в районе Лилидэйл, расположенном в 350 км к юго-западу от Брисбена. Причиной аварии стало столкновение воздушного судна с линией электропередачи.

"Сотрудники полицейского управления, а также бригады скорой помощи и аварийных служб штата находятся на месте происшествия. Мы считаем, что два человека, находившиеся на борту самолета, погибли", - указали в полиции.

Правоохранительные органы не предоставили информации о личности погибших и обстоятельствах аварии, однако отмечается, что к расследованию причин произошедшего будут подключены сотрудники государственного управления авиационной безопасности.