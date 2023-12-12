В результате падения легкомоторного самолета в Австралии погибли два человека

Два человека, находившиеся на борту легкомоторного самолета, погибли при его крушении на востоке австралийского континента.
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В ведомстве отметили, что самолет потерпел крушение около 08:50 по местному времени (01:50 бакинское время) в районе Лилидэйл, расположенном в 350 км к юго-западу от Брисбена. Причиной аварии стало столкновение воздушного судна с линией электропередачи.
"Сотрудники полицейского управления, а также бригады скорой помощи и аварийных служб штата находятся на месте происшествия. Мы считаем, что два человека, находившиеся на борту самолета, погибли", - указали в полиции.
Правоохранительные органы не предоставили информации о личности погибших и обстоятельствах аварии, однако отмечается, что к расследованию причин произошедшего будут подключены сотрудники государственного управления авиационной безопасности.