​В результате оползня в Мьянме погибли более 40 человек

Число погибших в результате оползня в штате Мон на юго-востоке Мьянмы возросло до 41 человека.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на пожарную службу.

Поисково-спасательные операции продолжаются.

Оползень произошел из-за проливных дождей. Осадки привели к подтоплению нескольких поселков, ряд школ временно закрылись.

Согласно данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, за последние два дня в Мьянме в результате наводнения почти 12 тысяч человек покинули свои дома. На данный момент общее число людей, размещенных в эвакуационных пунктах, превысило 38 тысяч человек.