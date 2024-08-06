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В результате оползня на юго-западе Китая погибли по меньшей мере 10 человек

В результате оползня на юго-западе Китая погибли по меньшей мере 10 человек По меньшей мере 10 человек погибли, еще 17 считаются пропавшими без вести в результате внезапного наводнения и схода селевого потока в городском уезде Кандин Ганьцзы-Тибетского автономного округа в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
Другие страны
6 августа 2024 г. 04:37
В результате оползня на юго-западе Китая погибли по меньшей мере 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли, еще 17 считаются пропавшими без вести в результате внезапного наводнения и схода селевого потока в городском уезде Кандин Ганьцзы-Тибетского автономного округа в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

Сель обрушил мост и завалил два тоннеля на скоростной автостраде. Также пострадали дома в деревне Жиди.

При обрушении моста, отмечает агентство, грязевым потоком смыло 4 автомобиля, в которых находились 11 человек. Из них 3 признаны погибшими, 1 спасен, остальные 7 числятся пропавшими без вести. В Жиди погибли 7 человек, еще 10 пропали без вести.

В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы, проведение которых осложняется условиями высокогорья. В поисковой операции задействованы беспилотники.

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