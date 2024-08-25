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В результате оползня на востоке Индонезии погибли семь человек

В результате оползня на востоке Индонезии погибли семь человек По меньшей мере семь человек погибли, двое получили ранения, еще несколько человек числятся пропавшими в результате оползня, вызванного ливнями в провинции Северный Малуку на востоке Индонезии.
Другие страны
25 августа 2024 г. 08:57
В результате оползня на востоке Индонезии погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли, двое получили ранения, еще несколько человек числятся пропавшими в результате оползня, вызванного ливнями в провинции Северный Малуку на востоке Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на главу управления по управлению и ликвидации последствий стихийных бедствий региона Фехби Альтинг.

Инцидент произошел в городе Тернате рано утром в воскресенье.

"Подтверждена гибель семи человек, еще двое получили ранения", — сказал Альтинг.

Власти не исключают, что число погибших и пострадавших увеличится. Армия, полиция, местный поисково-спасательный персонал, сотрудники по управлению стихийными бедствиями и волонтеры привлечены к поисково-спасательным работам.

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