В результате оползня на востоке Индонезии погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли, двое получили ранения, еще несколько человек числятся пропавшими в результате оползня, вызванного ливнями в провинции Северный Малуку на востоке Индонезии.
Как передает
Инцидент произошел в городе Тернате рано утром в воскресенье.
"Подтверждена гибель семи человек, еще двое получили ранения", — сказал Альтинг.
Власти не исключают, что число погибших и пострадавших увеличится. Армия, полиция, местный поисково-спасательный персонал, сотрудники по управлению стихийными бедствиями и волонтеры привлечены к поисково-спасательным работам.