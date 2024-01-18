В результате оползня на Филиппинах погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли, двое пострадали из-за оползня, вызванных сильными дождями на южном филиппинском острове Минданао.

По меньшей мере семь человек погибли, двое пострадали из-за оползня, вызванных сильными дождями на южном филиппинском острове Минданао.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание News Line Philippines.

По его данным, в результате сошедшего из-за сильных дождей оползня примерно в 12 часов по местному времени в четверг оползня в районе добычи полезных ископаемых в городе Монкайо провинции Давао-де-Оро по меньшей мере погибли семь человек, включая детей. Еще два человека пострадали, есть пропавшие без вести.

Местные власти сообщают, что поисково-спасательные операции были временно приостановлены из-за продолжающихся дождей. Они были вызваны резкой сменой направления ветра и северо-западным муссоном.