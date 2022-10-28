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В результате оползней и наводнений на Филиппинах погиб 31 человек

В результате оползней и наводнений на Филиппинах погиб 31 человек По меньшей мере 31 человек погиб в результате оползней и наводнений на филиппинском острове Минданао, вызванных приближающимся штормом "Налджи".
Другие страны
28 октября 2022 г. 12:19
В результате оползней и наводнений на Филиппинах погиб 31 человек

По меньшей мере 31 человек погиб в результате оползней и наводнений на филиппинском острове Минданао, вызванных приближающимся штормом "Налджи".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу издание Inquirer.

По его данным, сильный дождь в регионе начался поздно вечером в четверг. Пострадали десять муниципалитетов и один город в провинции Северный Магинданао. Повреждены 37 дорог и 3 моста.

Шторм "Налджи" направлялся на север Филиппин, где почти 5 тыс. человек были эвакуированы из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу в субботу или воскресенье. Каждый год на Филиппины обрушивается в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты.

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Версия на английском языке 31 killed as storm lashes southern Philippines
Версия на азербайджанском языке Filippində torpaq sürüşmələri və daşqınlar nəticəsində azı 31 nəfər ölüb

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