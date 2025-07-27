В результате обстрелов силами РФ Донецкой и Сумской областей Украины погибли 4 человека

Оккупанты почти 70 раз обстреляли города и села Сумской области и 19 раз населенные пункты Донецкой области Украины.

Оккупанты почти 70 раз обстреляли города и села Сумской области и 19 раз населенные пункты Донецкой области Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в результате этих обстрелов погибли 4 человека, пострадали семеро.

"Двое мирных жителей Сумской области погибли, подорвавшись на мине, еще четверо получили ранения в результате ударов вражеских дронов", - сообщает Центр стратегических коммуникаций (СтратКом) Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что двое мирных жителей городов Константиновка и Мирноград погибли и еще трое жителей Донецкой области получили ранения в результате обстрелов со стороны российских оккупантов за минувшие сутки.

По данным начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, по линии фронта в субботу было эвакуировано 511 человек, в том числе 61 ребенок.