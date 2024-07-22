В результате обстрелов в районе Хан-Юниса погибли 49 человек

Число палестинцев, погибших в результате ударов ВС Израиля по окрестностям Хан-Юниса в центральной части палестинского анклава, возросло до 49, не менее 186 пострадали.

В результате ударов ВС Израиля по окрестностям Хан-Юниса на юге сектора Газа число погибших палестинцев достигло 49, не менее 186 пострадали.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении минздрава анклава в Telegram-канале.

"С утра понедельника в результате атак израильской армии в районе Хан-Юниса не менее 49 погибших, более 186 раненых, в том числе с серьезными травмами, были доставлены в медкомплекс Насер ", - сообщает ведомство.

По информации телеканала Al Jazeera, 22 июля утром израильская армия призвала жителей восточных районов Хан-Юниса эвакуироваться из-за начала новой военной операции на этой территории. Отмечается, что ранее этот район был одной из гуманитарных зон в анклаве.