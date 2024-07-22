О нас

В результате обстрелов в районе Хан-Юниса погибли 49 человек

В результате обстрелов в районе Хан-Юниса погибли 49 человек Число палестинцев, погибших в результате ударов ВС Израиля по окрестностям Хан-Юниса в центральной части палестинского анклава, возросло до 49, не менее 186 пострадали.
Другие страны
22 июля 2024 г. 19:48
В результате обстрелов в районе Хан-Юниса погибли 49 человек

В результате ударов ВС Израиля по окрестностям Хан-Юниса на юге сектора Газа число погибших палестинцев достигло 49, не менее 186 пострадали.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении минздрава анклава в Telegram-канале.

"С утра понедельника в результате атак израильской армии в районе Хан-Юниса не менее 49 погибших, более 186 раненых, в том числе с серьезными травмами, были доставлены в медкомплекс Насер ", - сообщает ведомство.

По информации телеканала Al Jazeera, 22 июля утром израильская армия призвала жителей восточных районов Хан-Юниса эвакуироваться из-за начала новой военной операции на этой территории. Отмечается, что ранее этот район был одной из гуманитарных зон в анклаве.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Азербайджан пригласил Армению на COP29
Азербайджан пригласил Армению на COP29
21 июля 2024 г. 19:19
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
20 июля 2024 г. 19:05
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi