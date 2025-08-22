В результате обстрелов Херсонской области один человек погиб, более 20 ранены

В результате обстрелов Херсонской области один человек погиб, более 20 ранены

В результате обстрелов украинских населенных пунктов Херсонской области российскими войсками погиб один человек, еще 21 ранен.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу национальной полиции.

Отмечается, что среди пострадавших трое полицейских и парамедик.

"[В результате обстрела] погиб 61-летний мужчина, который во время атаки находился на улице. Получили ранения девять человек в возрасте от 18 до 77 лет. У них контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы, резаные раны, осколочные ранения различных частей тела. Также пострадали двое 23-летникх сотрудников полиции, у них контузии. Получили повреждения восемь многоквартирных домов и два автомобиля", - сообщает пресс-служба.