В результате обстрела ВС РФ жилого дома в Николаеве есть погибшие и раненые

В результате обстрела ВС РФ жилого дома в Николаеве погибли 6 человек.

В результате обстрела ВС РФ жилого дома в Николаеве погибли 6 человек.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в своем Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Между тем, мэр города Александр Сенкевич сообщил, что из-под завалов дома спасатели изъяли еще три тела - мужчину и две женщины.

"По состоянию на 10:00, от удара по жилому дому погибли шесть человек", - отметил Сенкевич.

На удар по жилому дому в Николаеве отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который назвал ночную атаку ВС РФ циничным ответом на успехи ВСУ на фронте.