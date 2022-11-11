О нас

В результате обстрела ВС РФ жилого дома в Николаеве есть погибшие и раненые

В результате обстрела ВС РФ жилого дома в Николаеве есть погибшие и раненые В результате обстрела ВС РФ жилого дома в Николаеве погибли 6 человек.
Другие страны
11 ноября 2022 г. 12:33
В результате обстрела ВС РФ жилого дома в Николаеве есть погибшие и раненые

В результате обстрела ВС РФ жилого дома в Николаеве погибли 6 человек.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в своем Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Между тем, мэр города Александр Сенкевич сообщил, что из-под завалов дома спасатели изъяли еще три тела - мужчину и две женщины.

"По состоянию на 10:00, от удара по жилому дому погибли шесть человек", - отметил Сенкевич.

На удар по жилому дому в Николаеве отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который назвал ночную атаку ВС РФ циничным ответом на успехи ВСУ на фронте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian forces shell residential building in Ukraine’s Mykolaiv, leaving several dead & wounded
Версия на азербайджанском языке Nikolayevdə yaşayış binasının atəşə tutulması nəticəsində 6 nəfər ölüb

Экслюзивные новости

Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi