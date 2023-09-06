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В результате обстрела в суданском городе Омдурман погибли двое детей

В результате обстрела в суданском городе Омдурман погибли двое детей Интенсивные боестолкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназа) Судана идут в городе Омдурман. В результате бомбардировки в жилом квартале погибли по меньшей мере двое детей.
Другие страны
6 сентября 2023 г. 15:05
В результате обстрела в суданском городе Омдурман погибли двое детей

Интенсивные боестолкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназа) Судана идут в городе Омдурман. В результате бомбардировки в жилом квартале погибли по меньшей мере двое детей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал AlHadath.

По данным канала, еще несколько несовершеннолетних получили ранения. За последние дни ожесточенных столкновений Омдурман были вынуждены покинуть многие мирные жители.

Интенсивные бои между конфликтующими сторонами продолжаются также в Хартуме, в частности в районах, прилегающих к базе бронетанковых сил, которая расположена на юге столицы. В настоящее время ее контролирует армия, однако силы спецназа продолжают атаковать этот важный стратегический объект.

Ситуация в стране обострилась в апреле из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове, а также в Хартуме.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, более 4 тыс. человек были убиты в Судане вследствие вспыхнувшего конфликта.

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Версия на английском языке Two children killed in shelling in Sudan's Omdurman

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